Партизаны выявили серьезные проблемы с ПВО оккупантов на Запорожском направлении

Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/n209677-partizany-vyyavili-sereznye-problemy-s-pvo-okkupantov-na-zaporojskom-napravlenii.html

Ракурс

Російські війська мають серйозні проблеми з системами ППО на Запорізькому напрямку.

Удари Сил оборони України по ремонтних підприємствах окупантів й брак виробництва призвели до масового виходу з ладу систем протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами «Тор». Про це рух опору «АТЕШ» 14 жовтня повідомив у Telegram.

Заявляється, що через гостру нестачу справних систем росіяни змушені використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Однак таким чином ворожа техніка стає легкими цілями для ЗСУ.

Також росіяни зіткнулися з дефіцитом запчастин. Нинішня російська «оборонка», яка працює в умовах посиленого навантаження, випускає неякісні деталі. Це призводить до того, що ці компоненти через нетривалий час виходять з ладу.

Кожен виявлений нами комплекс ППО з координатами та режимом роботи — це можливість для Сил оборони України завдати точкового удару. Система протиповітряної оборони окупантів тріщить по швах, — наголосили партизани.

Нагадаємо, у вересні українські партизани допомогли послабити російську ППО в окупованих районах Херсонщини. Внаслідок удару була пошкоджена радіолокаційна станція комплексу «Панцир-С1» й це створило прогалину в системі ППО на цьому напрямку.