Україна та РФ домовились про локальне перемир'я біля окупованої ЗАЕС.

Ракурс

Україна та Російська Федерація домовились про локальне перемир’я біля окупованої ЗАЕС.

Тимчасове припинення вогню потрібне для ремонту пошкодженої ЛЕП «Феросплавна», яка живить Запорізьку атомну електростанцію. Про це Міжнародне агентство з атомної енергії 27 лютого повідомило в соцмережі Х.

За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволить відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції, — йдеться у повідомленні.

А генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі поінформував, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування, яке повинно забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад.

Як відомо, «Феросплавна-1» — резервна та одна з двох високовольтних ліній, які живлять станцію, напругою 330 кВ. Основна лінія — «Дніпровська», її напруга становить 750 кВ.

Міжнародне агентство з атомної енергії 10 лютого повідомляло, що резервна лінія вийшла з ладу «внаслідок військових дій».

Нагадаємо, 14 листопада Запорізька АЕС втратила живлення Дніпровської зовнішньої лінії електропередачі, яка є основною для живлення станції. Однак 19 листопада фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану «атомку».