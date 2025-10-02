Держатомрегулювання попередило про ризик ядерної катастрофи на окупованій ЗАЕС

Існує ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС. Фото:

Блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції триває вже дев’ять днів.

Знеструмлення викликане внаслідок пошкодження росіянами лінії у 750 кіловольтів у районі Запорізької теплової електростанції, що на захопленій ворогом території. Робота систем безпеки самої «атомки» забезпечується роботою дизельних генераторів. Поки що вони дають достатньо енергії, щоб забезпечити охолодження ядерного палива у шести реакторах. Про це журналістам в Media Center Ukraine заявив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових засобів реагування — зокрема невідкладно відновити зовнішнє електропостачання, — наголосив він.

За його словами, загарбники не тільки повністю ігнорують правила ядерної безпеки, але й навмисне створюють перешкоди для відновлення енергопостачання на АЕС.

Коріков попередив, що температура води в реакторах зросте в тому разі, якщо не відновити подачу світла. Бо ядерне паливо, яке охолоджує вода, може перегрітися, що спричинить вихід радіоактивних продуктів у реактор та за його межі.

Нагадаємо, російські окупанти 1 жовтня вдарили по енергетичній підстанції у Славутичі на Київщині. Внаслідок цього було знеструмлена Чорнобильська атомна електростанція. Без світла, зокрема, було нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу.