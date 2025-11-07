Локальне перемир’я запровадили біля ЗАЕС. Фото: МАГАТЕ

Локальне перемир’я запровадили біля окупованої росіянами ЗАЕС.

У п’ятницю, 7 листопада, поблизу окупованої Запорізької АЕС встановили режим локального припинення вогню. Його запровадили для ремонту резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, яка живила «атомку». Про це повідомила прес-службі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Наразі триває розмінування та інші підготовчі роботи, а безпосередньо відновлення ЛЕП має розпочатися 8 листопада.

Сьогодні вранці поблизу пошкодженої ділянки лінії Феросплавна-1 напругою 330 кВ, підключення якої до станції було перервано шість місяців тому, розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи, — заявили у відомстві.

Зазначається, що після повторного підключення лінії Феросплавна-1 до «атомки» співробітники ЗАЕС отримають доступ до двох ліній електропередач (основної в 750 кВ і резервної в 330 кВ). МАГАТЕ контролюватиме ремонтні роботи.

В агентстві зазначили, що сподіваються, що це перемир’я дасть змогу продовжити додаткові ремонтні роботи й ця лінія електропередач також незабаром буде знову підключена, що стане новим важливим кроком для ядерної безпеки.

Нагадаємо, 23 жовтня на окупованій ЗАЕС відновили зовнішнє енергопостачання. Живлення «атомки», яка наразі контролюється росіянами, відновили після завершення ремонту лінії електропостачання 750 кВ «Дніпровська».