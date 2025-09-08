Новини
Окупована ЗАЕС. Фото: МВС

На окупованій ЗАЕС порушені майже всі стовпи ядерної безпеки — МАГАТЕ

8 вер 2025, 21:39
Ядерна безпека порушена на окупованій Запорізькій АЕС.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну і окупації Запорізької атомної електростанції на «атомці» було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Про це керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час виступу перед Радою керуючих МАГАТЕ, передає прес-служба агентства.

За його словами, окупанти порушили за ЗАЕС шість із семи стовпів ядерної безпеки — ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку війни в Україні.

До них належать:

  • фізична цілісність;
  • справність обладнання;
  • відсутність тиску на персонал;
  • надійне електропостачання;
  • безперервна логістика;
  • радіаційний контроль;
  • функціонування каналів зв’язку.

Гроссі розповів, що «атомку» забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений.

Крім того, рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м. Критичний поріг становить 12 м, якщо нижче — системи охолодження виходять з ладу.

Ядерні експерти заявляють, що треба будувати насосну станцію, щоб забезпечити стабільну роботу систем охолодження.

Нагадаємо, 12 серпня внаслідок безвідповідального ставлення окупаційної адміністрації до забезпечення безпеки Запорізької АЕС й ігнорування вимог ядерної та радіаційної безпеки на місці знищеного росіянами Каховського водосховища сталося займання сухого очерету. Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що на радіаційний фон ця пожежа не вплинула.

Джерело: Ракурс


