Окупована ЗАЕС. Фото: МВС

Ядерна безпека порушена на окупованій Запорізькій АЕС.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну і окупації Запорізької атомної електростанції на «атомці» було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Про це керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час виступу перед Радою керуючих МАГАТЕ, передає прес-служба агентства.

За його словами, окупанти порушили за ЗАЕС шість із семи стовпів ядерної безпеки — ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку війни в Україні.

До них належать:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв’язку.

Гроссі розповів, що «атомку» забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений.

Крім того, рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м. Критичний поріг становить 12 м, якщо нижче — системи охолодження виходять з ладу.

Ядерні експерти заявляють, що треба будувати насосну станцію, щоб забезпечити стабільну роботу систем охолодження.

Нагадаємо, 12 серпня внаслідок безвідповідального ставлення окупаційної адміністрації до забезпечення безпеки Запорізької АЕС й ігнорування вимог ядерної та радіаційної безпеки на місці знищеного росіянами Каховського водосховища сталося займання сухого очерету. Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що на радіаційний фон ця пожежа не вплинула.