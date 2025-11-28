Підконтрольні Україні АЕС повністю відновили потужність після російських атак на енергетику. Фото:

Майже всі енергоблоки на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС знову працюють на повну силу, лише один — на зниженій потужності. Виробництво електроенергії на «атомках» значною мірою відновилося після обстрілів. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з контролю атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності, — зазначив він.

Крім того, ремонтники відновили усі високовольтні лінії, які були пошкоджені через російські обстріли.

Також Гроссі заявив, що після масованих російських обстрілів української енергетики МАГАТЕ відправить місію, яка огляне кілька критично важливих для роботи АЕС підстанцій, бо пошкодження цих станцій може серйозно вплинути на роботу АЕС та ядерну безпеку.

Нагадаємо, атомні електростанції України знизили свої потужності 19 листопада — через масований російський обстріл. Тоді по всій країні різко збільшили відключення світла. Працівники Південноукраїнської АЕС повідомили, що знайшли 11 дронів за кілометр від майданчика.