Біля Запорізької АЕС сталося задимлення. Фото з соцмережі

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Ракурс

Величезний стовп диму піднявся біля окупованої Запорізької атомної електростанції.

Сьогодні, 19 липня, в мережі з’явилися світлини, на яких чітко видно клуби диму, що здіймаються з боку одного з енергоблоків на ЗАЕС. Кадри з задимленням були оприлюднені мешканцями міста Нікополя в одному з місцевих пабліків у Telegram.

Проросійська адміністрація вже заявила, що на окупованій території Запорізької області відсутнє електропостачання. Окупанти наголосили, що відновлення постачання світла відбуватиметься поетапно.

Місцевий гауляйтер Євген Балицький заявив про знеструмлення окупованих регіонів Запорізької області. Згодом заявив про аварійну ситуацію, яку начебто вже усунули.

Однак місцеві пабліки пишуть, що попри заяви окупантів, в районі ЗАЕС все ще видно великий стовп диму.

Інформація потребує офіційного підтвердження. Причини та деталі задимлення насправді наразі невідомі.

Нагадаємо, 12 липня на окупованій на Запорізькій атомній електростанції сталася стрілянина. А на наступний день під час обходу території експерти МАГАТЕ побачили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі поблизу реакторів № 5 і № 6.