Рашисти окупували Лисичанськ у 2022 році, фото: «Сватове.City»

https://racurs.ua/ua/n211259-okupovanyy-lysychansk-vmyraie-pid-shefstvom-tatarstanu-ova.html

Ракурс

Російським загарбникам, попри гучні заяви, цьогоріч не вдалося забезпечити жителів тимчасово окупованого Лисичанська централізованим опаленням — як і в попередні три зими.

Про це сьогодні, 5 січня, у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Крім того, частина житлового сектору досі залишається без питної води та електропостачання. Місто вмирає під шефством татарстану, — наголосив він.

Також при негоді відразу проявилася низька якість показових ремонтів, влаштованих росіянами в окупованому Сіверськодонецьку.

Узимку у багатоповерхівках почали протікати дахи, через що затоплені не лише горища, а й декілька верхніх поверхів. Більшість виконувачів робіт, відповідальних за таке відновлення, з міста зникли, — зазначив Харченко.

Крім того, окупанти досі не повністю не забезпечили ТОТ Луганщини мобільним зв’язком.

Три російські оператори зв’язку, яким дозволили надавати послуги у так званій «лнр», забезпечили покриттям лише 76% території окупованої Луганщини, — зазначив Харченко. — Чверть регіону вже котрий рік залишається без зв’язку. Здебільшого це — прифронтові міста і села.

Кремль раніше передав «шефство» над окупованими територіями України різним суб'єктам РФ. Зокрема, агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне — під контроль одного з найбагатших регіонів РФ — Республіки Татарстан.

Нагадаємо, у грудні 2025 року рашисти запустили у прифронтових населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема у Сіверськодонецьку та Лисичанську, закриту «локальну мобільну мережу».