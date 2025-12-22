«Локальну мобільну мережу» запустили рашисти на ТОТ Луганщини

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти запроваджують закриту мобільну мережу на ТОТ
«Локальну мобільну мережу» запустили рашисти на ТОТ Луганщиниhttps://racurs.ua/ua/n211018-lokalnu-mobilnu-mereju-zapustyly-rashysty-na-tot-luganschyny.htmlРакурс
Російські загарбники запроваджують у прифронтових населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Луганщини закриту «локальну мобільну мережу».
За повідомленнями ЗМІ окупантів, у середині грудня було запроваджено такий «пілотний проект» у Сіверськодонецьку.
Прес-служба Луганської ОВА повідомляла, що через увімкнення локальної мобільної мережі жителям Сіверськодонецька перестали надходити смс з банку та держорганів РФ, оскільки смартфони почали отримувати сигнал з іншої, потужнішої, базової станції, налаштованої виключно на екстрені виклики.
Тож, у межах міста, навіть ті, в кого раніше була можливість, вже не в змозі дізнатися ані про зарахування коштів, ані про повідомлення від державних органів рф щодо виконання певних послуг. Усе заблоковано, — зазначили в ОВА,
Днями таку мобільну мережу запровадили у Лисичанську, дозволивши телефонувати зі смартфонів на номери екстрених служб.
Якість послуги її надавачі не перевіряли. Тому довелось містянам. Завершилося це трагічним випадком — людина померла ще до прибуття «швидкої». Бо телефон налаштовували на локальну мережу пів години. Під час виклику замість Лисичанська додзвонилися у Новоайдар, розташований за 50 км. Очікування лікарів виявилося марним, — зазначили в ОВА.