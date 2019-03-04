В одной из школ Чернигова распылили газ, есть пострадавшие

В школе №30 города Чернигова распылили содержимое газового баллончика, фото: VistaNews

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В помещении черниговской школы № 30 произошел инцидент с распылением содержания газового баллончика.

В результате на состояние здоровья пожаловались девять детей. Семь из них увезли в больницу, еще двух — забрали родители. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Черниговского городского отдела полиции Юлию Ковтун.

В полиции отмечают, что сообщение о распылении газа поступило после полудня. Для проветривания помещения детей вывели из школы, а затем отпустили с занятий. Сейчас ситуация в учебном заведении стабилизировалась.

На место инцидента прибыли правоохранители, спасатели и скорая помощь. Удалось ли полиции найти виновника инцидента, не сообщается.

По информации местных СМИ, предварительно известно, что это был один из учеников школы.

Напомним, 21 ноября 2018 года в Киевской области произошло сразу два случая с распылением в школах газа — в школах города Васильков и Белой Церкви. В Василькове пришлось эвакуировать 400 школьников, которые учились в 22-х классах, в Белой Церкви — обошлось без эвакуации, помещения просто проветрили.