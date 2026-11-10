Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в Черниговской области, фото: ГСЧС

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У Чернігівському районі сьогодні, 10 листопада, близько опівдня на польовій дорозі автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Трагедія сталася сьогодні близько опівдня у Чернігівському районі. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники прибули на місце події та ліквідували займання.

Внаслідок вибуху: