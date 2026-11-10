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Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в Черниговской области, фото: ГСЧС
В Черниговской области автомобиль взорвался на полевой дороге — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n217339-v-chernigovskoy-oblasti-avtomobil-vzorvalsya-na-polevoy-doroge-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
У Чернігівському районі сьогодні, 10 листопада, близько опівдня на польовій дорозі автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.
Трагедія сталася сьогодні близько опівдня у Чернігівському районі. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники прибули на місце події та ліквідували займання.
Внаслідок вибуху:
- загинув чоловік 1970 року народження;
- ще один чоловік, 2008 року народження, травмувався.
- ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними:
- не з’їжджати з перевірених доріг;
- користуватися лише безпечними маршрутами;
- не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.