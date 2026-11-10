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Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в Черниговской области, фото: ГСЧС

В Черниговской области автомобиль взорвался на полевой дороге — погиб человек (ФОТО)

10 ноя 2026, 18:46
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У Чернігівському районі сьогодні, 10 листопада, близько опівдня на польовій дорозі автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Трагедія сталася сьогодні близько опівдня у Чернігівському районі. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники прибули на місце події та ліквідували займання.

Внаслідок вибуху:

  • загинув чоловік 1970 року народження;
  • ще один чоловік, 2008 року народження, травмувався.
  • ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними:
  • не з’їжджати з перевірених доріг;
  • користуватися лише безпечними маршрутами;
  • не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет на Чернігівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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