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Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет на Чернігівщині, фото: ДСНС
На Чернігівщині автомобіль підірвався на польовій дорозі — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217339-na-chernigivschyni-avtomobil-pidirvavsya-na-poloviy-dorozi-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
У Чернігівському районі сьогодні, 10 листопада, близько опівдня на польовій дорозі автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.
Трагедія сталася сьогодні близько опівдня у Чернігівському районі. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники прибули на місце події та ліквідували займання.
Внаслідок вибуху:
- загинув чоловік 1970 року народження;
- ще один чоловік, 2008 року народження, травмувався.
- ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними:
- не з’їжджати з перевірених доріг;
- користуватися лише безпечними маршрутами;
- не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.