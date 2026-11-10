Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет на Чернігівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217339-na-chernigivschyni-avtomobil-pidirvavsya-na-poloviy-dorozi-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

У Чернігівському районі сьогодні, 10 листопада, близько опівдня на польовій дорозі автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Трагедія сталася сьогодні близько опівдня у Чернігівському районі. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники прибули на місце події та ліквідували займання.

Внаслідок вибуху: