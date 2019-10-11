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Ракурс
Надзвичайна подія у Чернігові. Фото: ЧеLine

Невідомий розпилив газ у школі Чернігова, є постраждалі (ФОТО)

11 жов 2019, 13:01
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Невідомий газ розпилили у приміщенні загальноосвітньої школи № 21 у Чернігові у п’ятницю, 10 жовтня.

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Внаслідок надзвичайної події персонал школи змушений був провести евакуацію дітей. Інформацію про подію рятувальники отримали о 9.35. Про це повідомила прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

Зазначається, що після розпилення газу медична допомога знадобилася дев’яти учням, дітей віком 12 до 14 років доправили в лікарню. Наразі остаточний діагноз та стан потерпілих уточнюється.

На місці працюють співробітники Національної поліції та ДСНС. За інформацією ЗМІ, в школі розпилили сльозогінний газ.

Надзвичайна подія у Чернігові. Фото: ЧеLine

Надзвичайна подія у Чернігові. Фото: ЧеLine

Нагадаємо, у квітні в Одеській області сталася надзвичайна подія — дев’ятикласник приніс до школи в Біляївському районі балончик перцевого газу та розпорошив його під час перерви у приміщенні класу. В Одеській області 36 учнів отримали опіки дихальних шляхів, частину доправили до лікарні.

Джерело: Ракурс


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