На Одещині в школі розпорошили газ: понад 30 учнів отримали опіки. Фото: Medium

https://racurs.ua/ua/n120825-na-odeschyni-v-shkoli-rozporoshyly-gaz-ponad-30-uchniv-otrymaly-opiky-foto.html

Ракурс

В Одеській області 36 учнів отримали опіки дихальних шляхів. Школярів госпіталізували до лікарні.

Наразі 26 з них вже отримали допомогу і відправились додому. Решта десять учнів ще перебувають у медичному закладі. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

За попередньою інформацією, дев’ятикласник приніс до школи в Біляївському районі балончик перцевого газу та розпорошив його під час перерви у приміщенні класу.

Наразі балончик вилучили правоохоронці. Вирішується питання про притягнення батьків порушника до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

На місці працюють правоохоронці та інспектори ювенальної превенції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Черкасах також розпорошили газ. До лікарні потрапили 75 учнів, з них 15 осіб перебувають у стані середньої важкості.