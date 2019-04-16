Ракурсhttps://racurs.ua/
Дебати на “Олімпійському”: Порошенко і Зеленський уклали угоду. Фото: 24 канал
Дебати на «Олімпійському»: Порошенко і Зеленський уклали угодуhttps://racurs.ua/ua/n120824-debaty-na-olimpiyskomu-poroshenko-i-zelenskyy-uklaly-ugodu.htmlРакурс
Петро Порошенко і Володимир Зеленський уклали угоду з Національним спортивним комплексом «Олімпійський». Вона стосується проведення дебатів у п’ятницю, 19 квітня.
Угоду уклали сьогодні вранці, а ввечері сторони обговорюватимуть регламент дебатів, заявив під час брифінгу спікер виборчого штабу чинного президента Олег Медведєв, передає «Українська правда».
Підписантами договору є представники штабів обох кандидатів і стадіону. В ньому йдеться про оренду «Олімпійського» ввечері 19 квітня.
За словами Медведєва, Порошенко готовий дебатувати із Зеленським цього дня на стадіоні в тому форматі, який передбачено законом.
Сьогодні ввечері, 16 квітня, штаби Порошенка і Зеленського обговорюватимуть регламент дебатів. Наразі у сторін різне бачення дебатів на стадіоні: одна прагне шоу, інша — повноцінної дискусії, додав він.
Представник штабу Порошенка також закликав силовиків гарантувати безпеку і порядок, оскільки на «Олімпійському» очікуються десятки тисяч людей.
Нагадаємо, 14 квітня Порошенко ініціював дебати на НСК «Олімпійський», але Зеленський на стадіон не з’явився. Чинний президент виступив сам.
Загрузка...