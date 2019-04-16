Дебати на “Олімпійському”: Порошенко і Зеленський уклали угоду. Фото: 24 канал

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Петро Порошенко і Володимир Зеленський уклали угоду з Національним спортивним комплексом «Олімпійський». Вона стосується проведення дебатів у п’ятницю, 19 квітня.

Угоду уклали сьогодні вранці, а ввечері сторони обговорюватимуть регламент дебатів, заявив під час брифінгу спікер виборчого штабу чинного президента Олег Медведєв, передає «Українська правда».

Підписантами договору є представники штабів обох кандидатів і стадіону. В ньому йдеться про оренду «Олімпійського» ввечері 19 квітня.

За словами Медведєва, Порошенко готовий дебатувати із Зеленським цього дня на стадіоні в тому форматі, який передбачено законом.

Сьогодні ввечері, 16 квітня, штаби Порошенка і Зеленського обговорюватимуть регламент дебатів. Наразі у сторін різне бачення дебатів на стадіоні: одна прагне шоу, інша — повноцінної дискусії, додав він.

Представник штабу Порошенка також закликав силовиків гарантувати безпеку і порядок, оскільки на «Олімпійському» очікуються десятки тисяч людей.

Нагадаємо, 14 квітня Порошенко ініціював дебати на НСК «Олімпійський», але Зеленський на стадіон не з’явився. Чинний президент виступив сам.