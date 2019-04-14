Порошенко заспівав пісню Зеленському. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n120738-ty-j-mene-pidmanula-poroshenko-zaspivav-pisnu-zelenskomu-video.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко заспівав пісню «Ти ж мене підманула» зі сцени під НСК «Олімпійський».

Пісню Порошенко присвятив кандидату у президенти Володимиру Зеленському, з яким сьогодні, 14 квітня, мали відбутися дебати на стадіоні. Проте Зеленський їх не відвідав.

Разом з Порошенком співав народну пісню фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо.

Зазначимо, що сьогодні замість дебатів на стадіоні відбулась зустріч Порошенка із журналістами та прихильниками. Чинний голова країни відповів на запитання журналістів. Також Порошенко запросив Зеленського на дебати у студію телеканалу ICTV.

У команді чинного голови держави повідомили, що Порошенко готовий прийти на дебати на «Олімпійському» ще раз 19 квітня у випадку, якщо час дебатів не збігатиметься з ефіром на «Суспільному».