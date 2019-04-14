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Порошенко спел песню Зеленскому. Фото: Ukranews.com

Порошенко спел песню Зеленскому (ВИДЕО)

14 апр 2019, 18:06
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Президент Украины Петр Порошенко спел песню «Ты меня обманула» со сцены под НСК «Олимпийский».

Песню Порошенко посвятил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, с которым сегодня, 14 апреля, должны были состояться дебаты на стадионе. Однако Зеленский их не посетил.

Вместе с Порошенко пел народную песню фронтмен группы Kozak System Иван Леньо.

Отметим, что сегодня вместо дебатов на стадионе состоялась встреча Порошенко с журналистами и поклонниками. Действующий председатель страны ответил на вопросы журналистов. Также Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в студию телеканала ICTV.

В команде действующего главы государства сообщили, что Порошенко готов прийти на дебаты на «Олимпийском» еще раз 19 апреля в случае, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на «Общественном».

Источник: Ракурс


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