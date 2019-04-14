В Польше в аварии погибли двое украинцев. Фото: PolskieSluzby

https://racurs.ua/n120737-v-polshe-v-avarii-pogibli-dvoe-ukraincev.html

Ракурс

В Польше в транспортном происшествии погибли двое украинцев. Вместе с ними в машине ехали двое грузин, один из них был за рулем. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в Варминско-Мазурском воеводстве.

Погибшим украинцам было 23 и 30 лет. Они сидели на правой стороне автомобиля. Полиция считает, что пассажир на заднем сиденье не застегнул ремень безопасности. Об этом сообщает «Польское радио».

Установлено, что легковой автомобиль врезался в придорожное дерево. Сила удара была очень велика. Пожарные нашли двигатель машины в 12 метрах от машины. Когда они приехали двигатель еще горел.

Сейчас продолжаются следственные действия. Медики взяли у водителя кровь на анализ, чтобы проверить, был ли он трезв в момент ДТП.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Днепре КрАЗ протаранил 12 авто. В ДТП получила травмы женщина, которая находилась в одной из легковушек Skoda.