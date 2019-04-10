ДТП в Днепре: КрАЗ протаранил 12 авто. Фото: ГСЧС

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В ДТП в Днепре сегодня утром попали 13 автомобилей. На проспекте Поля неуправляемый КрАЗ протаранил 10 легковушек, микроавтобус и маршрутку.

Авария произошла около 9.00 утра. Вследствие тарана грузовика повреждения получили автомобили Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), Toyota Land Cruiser (Тойота Лэнд Крузер), Toyota Camry (Тойота Кэмри), Toyota Prado (Тойота Прадо), Ford Fiesta (Форд Фиеста), Ford Sierra (Форд Сиерра), Peugeot (Пежо), Skoda Felicia (Шкода Фелиция), Skoda Fabia (Шкода Фабия), Daewoo Lanos (Део Ланос) и «Эталон».

В ДТП получила травмы женщина 1937 г. р., которая находилась в одной из легковушек Skoda. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы средней степени тяжести, сообщает пресс-центр облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Спасателям пришлось отключить клеммы аккумуляторов в авто и смыть с дороги топливо, разлившееся во время тарана, чтобы избежать пожара.

Сейчас движение по проспекту затруднено. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель КрАЗа с прицепом не справился с управлением и протаранил другие автомобили. Также есть версия, что у грузовика отказали тормоза.