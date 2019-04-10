ДТП у Дніпрі: КрАЗ потовк 12 авто. Фото: ДСНС

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У ДТП у Дніпрі сьогодні вранці потрапили 13 автомобілів. На проспекті Поля некерований КрАЗ протаранив 10 легковиків, мікроавтобус і маршрутку.

Аварія сталася близько 9.00 ранку. Внаслідок тарану вантажівки пошкодження дістали автомобілі Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), Toyota Land Cruiser (Тойота Ленд Крузер), Toyota Camry (Тойота Кемрі), Toyota Prado (Тойота Прадо), Ford Fiesta (Форд Фієста), Ford Sierra (Форд Сієрра), Peugeot (Пежо), Skoda Felicia (Шкода Феліція), Skoda Fabia (Шкода Фабія), Daewoo Lanos (Део Ланос) та «Еталон».

У ДТП дістала травми жінка 1937 р. н., яка перебувала в одному з легковиків Skoda. У неї діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої середнього ступеню тяжкості, повідомляє прес-центр облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Рятувальникам довелося відключити клеми акумуляторів в авто та змити з дороги пальне, що розлилося під час тарану, аби уникнути пожежі.

Наразі рух проспектом ускладнено. Поліція з’ясовує обставин ДТП. За попередніми даними, водій КрАЗу з причепом не впорався з керуванням і протаранив інші автомобілі. Також є версія, що у вантажівки відмовили гальма.