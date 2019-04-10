Насіров позивається до Кабміну через оголошені конкурси на посади очільників податкової та митної служб

Роман Насіров, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n120564-nasirov-pozyvaietsya-do-kabminu-cherez-ogolosheni-konkursy-na-posady-ochilnykiv-podatkovoyi.html

Ракурс

Колишній голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров позивається до Кабінету міністрів з приводу оголошених конкурсів на посади очільників податкової та митної служб.

Відповідний позов подано до Окружного адміністративного суду Києва, повідомляє портал «Судова влада України».

Насіров просить суд визнати протиправними та нечинними рішення Кабміну про оголошення відповідних конкурсів.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

ДФС була утворена постановою уряду від 21 травня 2014 року шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів. Насіров очолював її в період з 5 травня 2015 року до 3 березня 2017 року, коли був відсторонений від посади.

11 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним звільнення Насірова з посади голови ДФС.

18 грудня 2018 року уряд схвалив постанову про реорганізацію ДФС шляхом поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу. 6 березня цього року Кабмін затвердив положення про податкову та митну служби.

Нагадаємо, Насіров став кандидатом у президенти, голос одного виборця для котрого обійшовся найдорожче. Витративши на участь у першому туру цьогорічних президентських виборів загалом 2,5 млн грн, він здобув 2,5 тис. голосів виборців. Тобто, один голос коштував йому майже 1 тис. грн.