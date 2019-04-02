Вибори президента: для Насірова вартість одного голосу виборця виявилася найбільшою

У неділю відбулося голосування в межах першого туру виборів президента України

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Ракурс

За результатами голосування в першому турі президентських виборів 31 березня найдорожчою вартість одного голосу виборця виявилася для кандидата в президенти самовисуванця Романа Насірова.

Такого висновку дійшли експерти Комітету виборців України (КВУ), співставивши суму грошової застави та кількість грошей, офіційно витрачених кандидатами на проведення агітації, з кількістю виборців, котрі віддали за них свої голоси. Про це повідомляє прес-служба КВУ.

Насіров загалом витратив 2,5 млн грн, отримавши в результаті 2 тис. 507 голосів виборців. Таким чином, один голос обійшовся йому в 997 грн.

На другій сходинці розташувався представник Соціал-демократичної партії Сергій Каплін — витративши 12,6 млн грн він здобув 14 тис. 871 голосів. Таким чином, вартість одного голосу для нього склала 849 грн.

Третє місце посів самовисуванець Аркадій Корнацький. Витративши 3,5 млн грн він здобув 4 тис. 358 голосів, тобто для нього вартість одного голосу склала 825 грн.

Найдешевшими голоси виявилися для колишнього очільника СБУ Ігоря Смешка — 4 грн (1 млн 104 тис. 537 голосів виборців при 3,9 млн грн витрат), шоумена Володимира Зеленського — 16 грн (5 млн 529 тис. 460 виборців при 88,9 млн грн витрат) та самовисуванця Юрія Тимошенка — 22 грн (114 тис. 207 голосів при 2,5 млн грн витрат).

Відповідна оцінка зроблена на основі результатів підрахунку 97,10% бюлетенів.

Нагадаємо, Центрвиборчком вже підрахував понад 98% протоколів з результатами голосування.