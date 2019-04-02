Выборы президента: для Насирова стоимость одного голоса избирателя оказалась самой большой

В воскресенье состоялось голосование в рамках первого тура выборов президента Украины

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По результатам голосования в первом туре президентских выборов 31 марта самой дорогой стоимость одного голоса избирателя оказалась для кандидата в президенты самовыдвиженца Романа Насирова.

К такому выводу пришли эксперты Комитета избирателей Украины (КИУ), сопоставив сумму денежного залога и количество денег, официально потраченных кандидатами на проведение агитации, с количеством избирателей, отдавших за них свои голоса. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Насиров в целом потратил 2,5 млн грн, получив в результате 2 тыс. 507 голосов избирателей. Таким образом, один голос обошелся ему в 997 грн.

На второй строчке расположился представитель Социал-демократической партии Сергей Каплин — потратив 12,6 млн грн он получил 14 тыс. 871 голосов. Таким образом, стоимость одного голоса для него составила 849 грн.

Третье место занял самовыдвиженец Аркадий Корнацкий. Потратив 3,5 млн грн он получил 4 тыс. 358 голосов, то есть для него стоимость одного голоса составила 825 грн.

Самыми дешевыми голоса оказались для бывшего главы СБУ Игоря Смешко — 4 грн (1 млн 104 тыс. 537 голосов избирателей при 3,9 млн грн расходов), шоумена Владимира Зеленского — 16 грн (5 млн 529 тыс. 460 избирателей при 88,9 млн грн расходов) и самовыдвиженца Юрия Тимошенко — 22 грн (114 тыс. 207 голосов при 2,5 млн грн расходов).

Соответствующая оценка сделана на основе результатов подсчета 97,10% бюллетеней.

Напомним, Центризбирком уже подсчитал более 98% протоколов с результатами голосования.