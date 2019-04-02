Выборы президента Украины: ЦИК посчитала более 98% протоколов

Выборы президента Украины: ЦИК посчитала более 98% протоколовhttps://racurs.ua/n120227-vybory-prezidenta-ukrainy-cik-poschitala-bolee-98-protokolov-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала уже 98,16% бюллетеней с результатами голосования в первом туре президентских выборов 31 марта.
Первую строчку продолжает занимать шоумен Владимир Зеленский, у которого пока 30,24% голосов избирателей. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко (15,93%). Третье место у лидера «Батькивщины» (13,39%). Далее расположился самовыдвиженец Юрий Бойко (11,66%). Пятая строчка у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (6,93%), шестая — у бывшего главы СБУ Игоря Смешко (6,03%).
Недействительными в настоящее время признаны 1,18% бюллетеней.
|Кандидат
|% голосів виборців, поданих за кандидата
|Кількість голосів виборців, поданих за кандидата
|Володимир Зеленський
|30,24
|5 603 376
|Петро Порошенко
|15,93
|2 951 422
|Юлія Тимошенко
|13,39
|2 481 076
|Юрій Бойко
|11,66
|2 161 334
|Анатолій Гриценко
|6,93
|1 284 135
|Ігор Смешко
|6,03
|1 117 875
|Олег Ляшко
|5,47
|1 014 268
Напомним, Центризбирком уже подсчитал результаты голосования на заграничном избирательном округе, в состав которого входит 101 участок. Больше всего голосов там получил Порошенко, на втором месте — Зеленский, третье место занял Гриценко.