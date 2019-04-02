Выборы президента Украины: ЦИК посчитала более 98% протоколов

В воскресенье в Украине проходило голосование на выборах президента, фото: bintels.com

https://racurs.ua/n120227-vybory-prezidenta-ukrainy-cik-poschitala-bolee-98-protokolov-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала уже 98,16% бюллетеней с результатами голосования в первом туре президентских выборов 31 марта.

Первую строчку продолжает занимать шоумен Владимир Зеленский, у которого пока 30,24% голосов избирателей. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко (15,93%). Третье место у лидера «Батькивщины» (13,39%). Далее расположился самовыдвиженец Юрий Бойко (11,66%). Пятая строчка у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (6,93%), шестая — у бывшего главы СБУ Игоря Смешко (6,03%).

Недействительными в настоящее время признаны 1,18% бюллетеней.

Кандидат % голосів виборців, поданих за кандидата Кількість голосів виборців, поданих за кандидата Володимир Зеленський 30,24 5 603 376 Петро Порошенко 15,93 2 951 422 Юлія Тимошенко 13,39 2 481 076 Юрій Бойко 11,66 2 161 334 Анатолій Гриценко 6,93 1 284 135 Ігор Смешко 6,03 1 117 875 Олег Ляшко 5,47 1 014 268

Напомним, Центризбирком уже подсчитал результаты голосования на заграничном избирательном округе, в состав которого входит 101 участок. Больше всего голосов там получил Порошенко, на втором месте — Зеленский, третье место занял Гриценко.