Центризбирком опубликовал полные результаты голосования на заграничных участках

31 марта прошло голосование на первом туре президентских выборов, фото: IELTS 911

https://racurs.ua/n120223-centrizbirkom-opublikoval-polnye-rezultaty-golosovaniya-na-zagranichnyh-uchastkah-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала полные результаты голосования на заграничных участках во время первого тура президентских выборов 31 марта.

Уже обработано 100% протоколов на заграничном избирательном округе, в состав которого входит 101 участок.

Всего за рубежом проголосовали более 55 тыс. человек.

На заграничных участках лидирует действующий президент Петр Порошенко, за него проголосовали 21 тыс. 424 избирателей, что составляет 38,93%. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский с 14 тыс. 318 голосов или 26,01%. Третью строчку занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 5 тыс. 860 голосов (10,64%).

На четвертом месте — самовыдвиженец Игорь Смешко (3 тыс. 645 голосов или 6,62%).

На пятой строчке — представитель всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский 2 тыс. 575 голосов избирателей или 4,67%. Шестое место занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 2 тыс. 317 голосов (4,21%).

Кандидат % голосів виборців, поданих за кандидата Кількість голосів виборців, поданих за кандидата Петро Порошенко 38,93 21 424 Володимир Зеленський 26,01 14 318 Анатолій Гриценко 10,64 5 860 Ігор Смешко 6,62 3 645 Руслан Кошулинський 4.67 2 575 Юлія Тимошенко 4.21 2 317

Напомним, в интернете обнародовали протокол голосования на специальном избирательном участке в Днепровском следственном изоляторе, где, в частности, содержат осужденных на пожизненное заключение лиц.