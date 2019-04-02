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31 марта прошло голосование на первом туре президентских выборов, фото: IELTS 911

Центризбирком опубликовал полные результаты голосования на заграничных участках

2 апр 2019, 10:15
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала полные результаты голосования на заграничных участках во время первого тура президентских выборов 31 марта.

Уже обработано 100% протоколов на заграничном избирательном округе, в состав которого входит 101 участок.

Всего за рубежом проголосовали более 55 тыс. человек.

На заграничных участках лидирует действующий президент Петр Порошенко, за него проголосовали 21 тыс. 424 избирателей, что составляет 38,93%. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский с 14 тыс. 318 голосов или 26,01%. Третью строчку занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 5 тыс. 860 голосов (10,64%).

На четвертом месте — самовыдвиженец Игорь Смешко (3 тыс. 645 голосов или 6,62%).

На пятой строчке — представитель всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский 2 тыс. 575 голосов избирателей или 4,67%. Шестое место занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 2 тыс. 317 голосов (4,21%).

Кандидат% голосів виборців, поданих за кандидатаКількість голосів виборців, поданих за кандидата
Петро Порошенко 38,93 21 424
Володимир Зеленський 26,01 14 318
Анатолій Гриценко 10,64 5 860
Ігор Смешко 6,62 3 645
Руслан Кошулинський 4.67 2 575
Юлія Тимошенко 4.21 2 317

Напомним, в интернете обнародовали протокол голосования на специальном избирательном участке в Днепровском следственном изоляторе, где, в частности, содержат осужденных на пожизненное заключение лиц.

Источник: Ракурс


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