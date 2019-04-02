Центрвиборчком опублікував повні результати голосування на закордонних дільницях

31 березня відбулося голосування на першому турі президентських виборів, фото: IELTS 911

https://racurs.ua/ua/n120223-centrvyborchkom-opublikuvav-povni-rezultaty-golosuvannya-na-zakordonnyh-dilnycyah-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала повні результати голосування на закордонних дільницях під час першого тури президентських виборів 31 березня.

Вже опрацьовано 100% протоколів на закордонному виборчому окрузі, до складу котрого входить 101 дільниця.

Загалом за кордоном проголосували понад 55 тис. осіб.

На закордонних дільницях лідирує чинний президент Петро Порошенко, за нього проголосували 21 тис. 424 виборці, що становить 38,93%. На другому місці — шоумен Володимир Зеленський з 14 тис. 318 голосів або 26,01%. Третю сходинку посідає лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко — 5 тис. 860 голосів (10,64%).

На четвертому місці — самовисуванець Ігор Смешко (3 тис. 645 голосів або 6,62%).

На п’ятій сходинці — представник всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський 2 тис. 575 голосів виборців або 4,67%. Шосте місце займає лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 2 тис. 317 голосів (4,21%).

Кандидат % голосів виборців, поданих за кандидата Кількість голосів виборців, поданих за кандидата Петро Порошенко 38,93 21 424 Володимир Зеленський 26,01 14 318 Анатолій Гриценко 10,64 5 860 Ігор Смешко 6,62 3 645 Руслан Кошулинський 4.67 2 575 Юлія Тимошенко 4.21 2 317

Нагадаємо, в інтернеті оприлюднили протокол голосування на спеціальній виборчій дільниці у Дніпровському слідчому ізоляторі, де, зокрема, утримують засуджених на довічне ув’язнення осіб.