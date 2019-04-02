Вбивство Хашоггі. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n120222-vbyvstvo-hashoggi-saudivska-araviya-nadala-neruhomist-i-pryznachyla-schomisyachni-vyplaty-dityam.html

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Дітям убитого на початку жовтня 2018 року журналіста Джамаля Хашоггі влада Саудівської Аравії призначила щомісячні п’ятизначні виплати.

Уряд країни призначивзазначені виплати, щоб два сини і дві дочки проявляли стриманість у публічних висловлюваннях щодо вбивства їхньогобатька, повідомляє The Washington Post, посилаючись на джерела в уряді країни.

Також дітям убитого журналіста надали дорогу нерухомість, а після завершення судового процесу над підозрюваними у вбивстві, очікується, що кожен з дітей отримає одноразові виплати в розмірі 10 млн дол.

Варто зазначити, що ранішедіти убитого журналіста не робили жоднихрізких або критичних висловлювань щодо влади Саудівської Аравії.

Водночас, один з чиновників спростовує зазначену інформацію. За його словами, призначення виплат дітям Хашоггі є частиною культури і спрямованона підтримку жертв злочинів.

Нагадаємо, колумніста газети The Washington Post вбили в жовтні 2018 року натериторії посольства Саудівської Аравії у Туреччині.