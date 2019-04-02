Вибух стався через витік газу

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Ракурс

Щонайменше 66 осіб отримали поранення в результаті вибуху газового балона на похоронах на північному сході Китаю.

Інцидент стався в місті Бачжоу (провінція Хебей), повідомляє телеканал CGTN з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що постраждалі отримали опікові поранення. У деяких з них — важкі опіки, але точну їхню кількість влада не повідомляє.

Усі постраждалі госпіталізовані і перебувають у стабільному стані.

Вибух стався вже після завершення церемонії поховання спочилого, коли учасники заходу сіли вечеряти, щоб попрощатися з ним.

Повідомляється, що причиною вибуху став витік газу з балона. Місцеві правоохоронці затримали двох осіб.

Нагадаємо, вчора китайська влада повідомила про виявлення тіл 27-ми загиблих вогнеборців, котрі брали участь в боротьбі з лісовою пожежею в провінції Сичуань, розташованій на південно-заході Китаю. Вогнеборці зникли в другій половині дня в неділю, коли напрямок вітру несподівано змінився, що призвело до займання лісового масиву в гірській місцевості. Також виявлені тіла трьох місцевих жителів.