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Лісова пожежа почалася увечері в суботу, фото: Pexels

Жертвами лісової пожежі на південному заході Китаю стали 27 вогнеборців (ФОТО, ВІДЕО)

1 кві 2019, 16:56
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У лісовій пожежі в провінції Сичуань на південному заході Китаю загинули щонайменше 27 вогнеборців і троє місцевих жителів.

Про це повідомляє газета People’s Daily China з посиланням на повідомлення місцевої влади.

Пожежа розпочалася на висоті понад 3,8 тис. м над рівнем моря, до її ліквідації були залучені 689 пожежників.

Вчора у другій половині дня 30 пожежників зникли безвісти після того, як напрямок вітру несподівано змінився, що призвело до займання лісового масиву в гірській місцевості та швидкого поширення пожежі.

За інформацією агентства «Сіньхуа», пожежа розпочалася в суботу приблизно о 18.00 за місцевим часом у віддаленому населеному пункті в гірській місцевості.

Наразі пожежники намагаються локалізувати вогонь. Для координації роботи рятувальників у регіон прибула Робоча група Міністерства з управління надзвичайними ситуаціями КНР.

Лісова пожежа почалася увечері в суботу, фото: People's Daily China

Лісова пожежа почалася увечері в суботу, фото: People's Daily China

Нагадаємо, вчора в столиці Перу місті Ліма загорівся пасажирський автобус. В результаті інциденту загинули щонайменше 20 осіб, ще 10 постраждали. Попередньою причиною інциденту вважається коротке замикання електропроводки.


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