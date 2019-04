У лісовій пожежі в провінції Сичуань на південному заході Китаю загинули щонайменше 27 вогнеборців і троє місцевих жителів.

Про це повідомляє газета People’s Daily China з посиланням на повідомлення місцевої влади.

Пожежа розпочалася на висоті понад 3,8 тис. м над рівнем моря, до її ліквідації були залучені 689 пожежників.

Вчора у другій половині дня 30 пожежників зникли безвісти після того, як напрямок вітру несподівано змінився, що призвело до займання лісового масиву в гірській місцевості та швидкого поширення пожежі.

За інформацією агентства «Сіньхуа», пожежа розпочалася в суботу приблизно о 18.00 за місцевим часом у віддаленому населеному пункті в гірській місцевості.

Наразі пожежники намагаються локалізувати вогонь. Для координації роботи рятувальників у регіон прибула Робоча група Міністерства з управління надзвичайними ситуаціями КНР.

#LATEST: 27 firefighters and 3 locals have been confirmed died while battling a forest fire in southwest China’s Sichuan Province, authorities said Monday pic.twitter.com/ufjPdzUWjB