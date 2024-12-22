Війна ШІ: Китай рухається до світового домінування, США загрузли у дискусіях про регулювання

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Китай рухається до світового домінування у ШІ поки США загрузли у дискусіях про регулювання.

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Такими є висновки звіту коаліції American Edge Project.

Загроза національній безпеці США зростає на тлі інвестицій Китаю у стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту.

У звіті пояснюється, що Китай послідовно рухається вперед у розгортанні штучного інтелекту, тоді як Сполучені Штати «загрузли у визначенні пріоритетів регулювання ШІ», — цитує звіт Fox News.

Автори звіту попереджають про зростаючу загрозу національній та економічній безпеці США, оскільки Китай приступив до реалізації плану вартістю 1,4 трильйона доларів, щоб «домінувати у світі технологій до 2030 року».



У звіті міститься застереження, що Китай застосовує технології «як троянського коня для імплантації своїх цінностей у глобальну інфраструктуру».

Крім того, у звіті описано, як китайські моделі штучного інтелекту цензурують історичні події на власну користь, заперечуючи факти про порушення прав людини та фільтрують критику китайських політичних лідерів.

AEP дає кілька рекомендацій, щоб зберегти Америку в авангарді індустрії штучного інтелекту в умовах міжнародної конкуренції.

По-перше, організація рекомендує уникати обтяжливих правил, водночас гарантуючи, що антимонопольні дії регуляторів базуються на чітких доказах того, що споживачам завдано шкоди, перш ніж вжити будь-яких заходів.

AEP також радить США «негайно інвестувати в передові чіпи, інфраструктуру та таланти, щоб зберегти лідерство США у сфері штучного інтелекту в усіх моделях, включаючи закриті та відкриті».

Інші рекомендації включають розвиток співпраці з союзниками США в інших регіонах світу та відсіч «авторитарних загроз», які намагаються заблокувати або зупинити розвиток ШІ в США.

Тим часом видання The Wall Street Journal застерігає про активізацію «чипової війни» між США та Китаєм.

Попри те, що експортні обмеження США завадили прогресу Китаю в розробці передових чипів, Пекін агресивно нарощував виробництво так званих застарілих чипів, — йдеться у публікації. — Вони не такі привабливі, як чипи вищого класу, як, наприклад, мікросхеми штучного інтелекту від Nvidia, але вони потрібні для таких основних речей, як автомобілі та побутова техніка.

У 2024 році Китай витратив 41 мільярд доларів на обладнання для цієї сфери, що на 29% більше, ніж минулого року. Це приблизно 40% загального обсягу в усьому світі для порівняння з 24 мільярдами доларів у 2021 році.