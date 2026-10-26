У Китаї 110 роботів-гуманоїдів встановили світовий рекорд із синхронного танцю. Фото:

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Ракурс

Китайці влаштували наймасовіший синхронний танець людиноподібних машин.

Масштабний перформанс 110 гуманоїдних роботів Expedition A3 влаштували в місті Цзінань 24 жовтня. Їхній танець потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Роботи виконували стрибки, перевороти та складні групові перешикування. Про це пише Humanoid Guide.

Рухи андроїдів координували платформа управління LinkBots та система надширокосмугового позиціювання (UWB). Шоу роботів у Цзінані стало демонстрацією того, як швидко розвивається китайський робототехнічний сектор.

Лише за першу половину 2026 року в КНР розробили понад 400 моделей гуманоїдів, що становить більше половини від світового обсягу. За цей період китайці випустили понад 40 тис. роботів, а до кінця 2026 року року обсяги виробництва планують довести до 100 тис. одиниць.

Нагадаємо, навесні стало відомо, що компанія Foundation зі США відправила на випробування в Україну двох своїх роботів-гуманоїдів Phantom. Роботи виконують розвідувальні завдання на лінії фронту.

Джерело: Humanoid Guide