Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні. Фото:

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Президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні.

Воєнний стан в Україні та мобілізація діятимуть щонайменше до 29 січня 2027 року. Це вже 21 раз українська влада продовжує дію воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Як відомо, воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у разі збройної агресії або загрози нападу на державу. Він надає можливість запровадити тимчасові обмеження прав і свобод громадян та посилити охорону громадського.

А загальна мобілізація передбачає залучення військовозобов’язаних до виконання завдань оборони держави. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби, не мають відстрочки та не заброньовані.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада проголосувала за те, щоб ще на 90 днів продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації. За проект закону № 16182 щодо продовження воєнного стану проголосували 293 парламентарі, а документ № 16183 про продовження мобілізації підтримав 281 нардеп. Закони набудуть чинності з 31 жовтня.