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Наслідки атаки російських дронів на Київщину, фото: ДСНС
На Київщині після атаки дронів ліквідували пожежу площею 15 тис. кв. м (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202352-na-kyyivschyni-pislya-ataky-droniv-likviduvaly-pojeju-ploscheu-15-tys-kv-m-foto-video.htmlРакурс
На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею 15 тис. кв. м, що виникла сьогодні, 20 грудня, внаслідок атаки дронів на складське приміщення в Бориспільському районі.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
До гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні о 00.50 внаслідок атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. кв. м.
Пожежу було локалізовано о 04.05. Загиблих та постраждалих немає.
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