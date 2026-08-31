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Масштабна пожежа на складах спалахнула на Київщині після ударів РФ. Фото:

Масштабна пожежа на складах спалахнула на Київщині після ударів РФ

31 сер 2026, 17:53
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Масштабна пожежа спалахнула на Київщині внаслідок російського удару.

У столиці можлива поява задимлення через пожежу в Бучанському районі Київщини. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік Києва. Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У КМВА порекомендували в разі появи задимлення зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці й за можливості увімкнути очищувач повітря. Також варто пити достатньо води.

У мережі писали, що попередньо в Київській області постраждали складські приміщення мережі магазинів «Аврора».

Згодом співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко поінформував у Facebook, що росіяни знищили розподільчий центр «Аврори» на Київщині. Всі працівники перебували в укритті, ніхто не постраждав. Про інші наслідки атаки пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, у Броварському та Бориспільському районах Київської області на кількох локаціях ліквідовують пожежі, що виникли де внаслідок російських атак. До ліквідації наслідків обстрілу ДСНС залучила додаткові сили та засоби.

Джерело: Ракурс


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