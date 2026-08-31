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Наслідки російської атаки на Київщині 31 серпня, фото: ДСНС
У двох районах Київщині ліквідовують пожежі на складських приміщення після атаки рашистів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215923-u-dvoh-rayonah-kyyivschyni-likvidovuut-pojeji-na-skladskyh-prymischennya-pislya-ataky-rashystiv.htmlРакурс
У Броварському та Бориспільському районах на кількох локаціях ліквідовують пожежі, що виникли де внаслідок російських атак.
Про це сьогодні, 31 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що до ліквідації наслідків обстрілу ДСНС залучила додаткові сили та засоби.
Нагадаємо, раніше сьогодні у КМВА повідомляли, що внаслідок російської атаки на Київщині постраждали четверо людей. Зокрема двох з них госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок.