Последствия российской атаки в Киевской области 31 августа, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215923-v-dvuh-rayonah-kievskoy-oblasti-likvidiruut-pojary-na-skladskih-pomescheniyah-posle-ataki.html

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У Броварському та Бориспільському районах на кількох локаціях ліквідовують пожежі, що виникли де внаслідок російських атак.

Про це сьогодні, 31 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до ліквідації наслідків обстрілу ДСНС залучила додаткові сили та засоби.

Нагадаємо, раніше сьогодні у КМВА повідомляли, що внаслідок російської атаки на Київщині постраждали четверо людей. Зокрема двох з них госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок.