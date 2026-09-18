Отделения «Новой почты» в Украине не будут работать во время воздушной тревоги. Фото:

https://racurs.ua/n216333-novaya-pochta-budet-priostanavlivat-rabotu-vo-vremya-vozdushnyh-trevog.html

Ракурс

Відділення «Нової пошти» в Україні не працюватимуть під час повітряної тривоги.

Відділення, термінали, депо та інші логістичні обʼєкти «Нової пошти» тимчасово припинятимуть працювати під час жовтого та під час червоного рівня загрози. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу «Нової пошти».

У компанії також розповіли, що запровадять власну систему моніторингу потенційних загроз. Навіть якщо не буде тривоги, а система покаже загрозу — роботу обʼєкта пошти призупинять.

Раніше «Нова пошта» вирішила розподілити посилки між відділеннями замість великих складів. Таке рішення було ухвалене після того, як росіяни почали бити по сортувальних центрах. Тепер вантажні та поштові відділення «Нової пошти» по всій Україні виконують роль локальних складів.

Також між різними локаціями розподіляються посилки клієнтів. Це робиться для того, щоб зменшити залежність від одного великого сортувального центру.

Нагадаємо, 31 серпня російські загарбники атакували безпілотником інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі. Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке нажаль, відновленню не підлягає.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»