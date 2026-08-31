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Ракурс
Наслідки російського удару по «Новій пошті» на Одещині 31 серпня 2026 року, фото: ДСНС

Атакований російським безпілотником термінал на Одещині відновленню не підлягає - Нова пошта

31 сер 2026, 12:57
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Російські загарбники атакували безпілотником інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі, він не підлягає відновленню.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке нажаль, відновленню не підлягає, — розповіли у компанії.

Зазначається, що всі працівники живі, постраждалих немає.

Попри атаку Нова пошта продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії, — додали в «Новій пошті».

Джерело: Ракурс


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