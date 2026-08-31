Наслідки російського удару по «Новій пошті» на Одещині 31 серпня 2026 року, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215921-atakovanyy-rosiyskym-bezpilotnykom-terminal-na-odeschyni-vidnovlennu-ne-pidlyagaie-nova-poshta.html

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Російські загарбники атакували безпілотником інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі, він не підлягає відновленню.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке нажаль, відновленню не підлягає, — розповіли у компанії.

Зазначається, що всі працівники живі, постраждалих немає.