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Наслідки російського удару по «Новій пошті» на Одещині 31 серпня 2026 року, фото: ДСНС
Атакований російським безпілотником термінал на Одещині відновленню не підлягає - Нова поштаhttps://racurs.ua/ua/n215921-atakovanyy-rosiyskym-bezpilotnykom-terminal-na-odeschyni-vidnovlennu-ne-pidlyagaie-nova-poshta.htmlРакурс
Російські загарбники атакували безпілотником інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі, він не підлягає відновленню.
Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба компанії.
Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке нажаль, відновленню не підлягає, — розповіли у компанії.
Зазначається, що всі працівники живі, постраждалих немає.
Попри атаку Нова пошта продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії, — додали в «Новій пошті».