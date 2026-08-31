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Атакованный российским беспилотником терминал в Одесской области восстановлению не подлежит — Новая почтаhttps://racurs.ua/n215921-atakovannyy-rossiyskim-bespilotnikom-terminal-v-odesskoy-oblasti-vosstanovleniu-ne-podlejit.htmlРакурс
Російські загарбники атакували безпілотником інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі, він не підлягає відновленню.
Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба компанії.
Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке нажаль, відновленню не підлягає, — розповіли у компанії.
Зазначається, що всі працівники живі, постраждалих немає.
Попри атаку Нова пошта продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії, — додали в «Новій пошті».