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Последствия российского удара по «Новой почте» в Одесской области 31 августа 2026 года, фото: ГСЧС

Атакованный российским беспилотником терминал в Одесской области восстановлению не подлежит — Новая почта

31 авг 2026, 12:57
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Російські загарбники атакували безпілотником інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі, він не підлягає відновленню.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке нажаль, відновленню не підлягає, — розповіли у компанії.

Зазначається, що всі працівники живі, постраждалих немає.

Попри атаку Нова пошта продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії, — додали в «Новій пошті».

Источник: Ракурс


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