Последствия российского удара по «Новой почте» в Одесской области 31 августа 2026 года, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215921-atakovannyy-rossiyskim-bespilotnikom-terminal-v-odesskoy-oblasti-vosstanovleniu-ne-podlejit.html

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Російські загарбники атакували безпілотником інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі, він не підлягає відновленню.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке нажаль, відновленню не підлягає, — розповіли у компанії.

Зазначається, що всі працівники живі, постраждалих немає.