Цена на пшеницу выросла до трехлетнего максимума из-за угроз в Черном море. Фото:

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Ракурс

Світові ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні три роки.

У четвер, 27 липня, на Чиказькій біржі вартість пшениці зросла на 2,6% — це найвища позначка з липня 2023 року. За останній місяць ціна зерна піднялася приблизно на 18%, а за один день — на 6,4%. На ціну вплинули побоювання, що нові удари Росії по портах України ускладнять експорт зерна з Чорноморського регіону. Про це повідомила агенція Bloomberg.

Зазначається, що Україна й РФ разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. А перебої з постачанням зерна можуть змусити імпортерів шукати альтернативних постачальників.

У матеріалі йдеться, що покупці вже цікавляться пшеницею з Аргентини та Австралії. При цьому доставка зерна з цих країн коштує набагато дорожче.

ЗМІ пише, що в разі погіршення ситуації з судноплавством ціни на зерно можуть й надалі рости. Це призведе до подорожчанням харчів у країнах, які залежать від зерна з України та країни-агресора.

Нагадаємо, наприкінці липня іноземні судна фактично перестали заходити до українських морських портів, бо російська армія регулярно обстрілювала портову інфраструктуру. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький тоді заявив, що держава не запроваджувала жодних обмежень на рух, а відповідне рішення ухвалили самі судновласники.

Джерело: Bloomberg