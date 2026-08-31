Российская атака повредила склады и торговое заведение на Киевщине

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Российская атака повредила склады и торговое заведение на Киевщинеhttps://racurs.ua/n215919-rossiyskaya-ataka-povredila-sklady-i-torgovoe-zavedenie-na-kievschine.htmlРакурс
На Київщині через ранкову російську атаку травмовано чотирьох людей.
Про це сьогодні, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Зокрема:
- двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу;
- ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається.
Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі — три складські приміщення та багатоквартирний будинок, — наголошує Ткаченко.
Київська міська військова адміністрація сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомила про загоряння складських приміщень у селі Погреби на Київщини.