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Ракурс
Рашисти знову атакували Київщину безпілотниками, фото: brovary.net.ua

Російська атака пошкодила склади та заклад торгівлі на Київщині

31 сер 2026, 11:39
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На Київщині через ранкову російську атаку травмовано чотирьох людей.

Про це сьогодні, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зокрема:

  • двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу;
  • ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається.

Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі — три складські приміщення та багатоквартирний будинок, — наголошує Ткаченко.

Київська міська військова адміністрація сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомила про загоряння складських приміщень у селі Погреби на Київщини.

Джерело: Ракурс


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