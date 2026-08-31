Російська атака пошкодила склади та заклад торгівлі на Київщині

Рашисти знову атакували Київщину безпілотниками, фото: brovary.net.ua

https://racurs.ua/ua/n215919-rosiyska-ataka-poshkodyla-sklady-ta-zaklad-torgivli-na-kyyivschyni.html

Ракурс

На Київщині через ранкову російську атаку травмовано чотирьох людей.

Про це сьогодні, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зокрема:

двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу;

ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається.

Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі — три складські приміщення та багатоквартирний будинок, — наголошує Ткаченко.

Київська міська військова адміністрація сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомила про загоряння складських приміщень у селі Погреби на Київщини.