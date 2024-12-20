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Багатоповерхівки на ТОТ ремонтуватимуть за зібрані у жителів кошти, фото: «Союз женских сил»

Багатоквартирні будинки на ТОТ ремонтуватимуть за кошти жителів

20 гру 2024, 16:16
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Капітальний ремонт багатоквартирних будинків на тимчасово окупованій Луганщині.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Протягом 2025 року в окупаційному «міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства» розроблять нормативно-правову базу для запровадження фонду капітального ремонту. Зокрема, визначать мінімальну вартість тарифу за капремонт, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що відповідні кошти жителі багатоповерхівок щомісячно сплачуватимуть додатково до «квартплати».

При накопиченні необхідної суми буде розглядатися можливість початку відповідних робіт, — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


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