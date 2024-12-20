Багатоквартирні будинки на ТОТ ремонтуватимуть за кошти жителів

Капітальний ремонт багатоквартирних будинків на тимчасово окупованій Луганщині.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Протягом 2025 року в окупаційному «міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства» розроблять нормативно-правову базу для запровадження фонду капітального ремонту. Зокрема, визначать мінімальну вартість тарифу за капремонт, — розповіли в ОВА.