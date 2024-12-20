Багатоквартирні будинки на ТОТ ремонтуватимуть за кошти жителів

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Багатоповерхівки на ТОТ ремонтуватимуть за зібрані у жителів кошти, фото: «Союз женских сил»
Багатоквартирні будинки на ТОТ ремонтуватимуть за кошти жителівhttps://racurs.ua/ua/n202351-bagatokvartyrni-budynky-na-tot-remontuvatymut-za-koshty-jyteliv.htmlРакурс
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків на тимчасово окупованій Луганщині.
.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Протягом 2025 року в окупаційному «міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства» розроблять нормативно-правову базу для запровадження фонду капітального ремонту. Зокрема, визначать мінімальну вартість тарифу за капремонт, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що відповідні кошти жителі багатоповерхівок щомісячно сплачуватимуть додатково до «квартплати».
При накопиченні необхідної суми буде розглядатися можливість початку відповідних робіт, — зазначили в ОВА.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...