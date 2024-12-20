Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202350-u-sumah-likviduvaly-pojeju-sprychynenu-raketnym-udarom-po-infrastrukturi-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 грудня, завдали ракетного удару по інфраструктурі Сум.

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Пожежу оперативно ліквідували, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці швидко приборкали полум’я й запобігли його поширенню. Попередньо без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, росія вночі та вранці 20 грудня атакувала Україну ракетами ба безпілотниками різних типів.