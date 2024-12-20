Десантники показали важкі бої на Курахівському напрямку. Фото:

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Курахівський напрямок один із найважчих на всій лінії фронту в Україні.

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Бої тривають в Кураховому та на всьому напрямку. Однак українські захисники продовжують невпинно нищити ворога. Міська забудова слугує і укриттям для окупантів, і, водночас, місцем їхнього останнього спочинку. Про це повідомило відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

Ворог переважає, його справді багато. Окупанти лізуть, мов мурахи. Забиваються у щілини, наче таргани. Ховаються у забудівлях, як щури. І звідусіль діставати їх доводиться десантникам 46 ОАемБр, — зазначили військові.

Десантники наголосили, що оператори БпЛА працюють без перепочинку, а інженери заледве встигають споряджати нові й нові апарати для підйому в повітря й зачистки територій від зграй окупантів.

Нагадаємо, на початку грудня в районі Курахового аеророзвідка ДШВ виявила кілька ворожих штурмових груп. По противнику вдарили артилерією та дронами-камікадзе. У ході одного бою військові спалили дві ворожі бронемашини, ліквідували 27 окупантів, ще 12 були поранені.