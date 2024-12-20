Німеччина відправила Україні IRIS-T. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202348-nimechchyna-vidpravyla-ukrayini-shostyy-zrk-iris-t-sholc.html

Ракурс

Україна отримає від Німеччини ще один зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

.

Про передачу українським військам цієї системи протиповітряної оборони оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц після засідання Європейської ради. Про це повідомив моніторинговий проект German Aid to Ukraine у соціальній мережі Х.

Наразі постачається ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо постачати разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили, — зазначив канцлер.

Повідомляється, що цей проект відповідає попереднім оголошенням про те, що шоста вогнева установка IRIS-T SLM, а також дві додаткові пускові установки IRIS-T SLS, обіцяні Німеччиною, будуть доставлені в Україну до кінця цього року.

За інформацією «Мілітарного», канцлер не уточнював про який саме зенітний ракетний комплекс йде мова — SLS чи SLM. Обидва ЗРК відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей.

Нагадаємо, 26 листопада міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина до кінця року надасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Джерела: German Aid to Ukraine, «Мілітарний»