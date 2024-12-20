рф атакувала Україну сімома ракетами та 65 БпЛА. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n202341-rf-zapustyla-po-ukrayini-sim-raket-ta-65-bpla-bilshist-vdalosya-zbyty.html

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рф вночі та вранці атакувала Україну різноманітними ракетами ба безпілотниками різних типів.

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У ніч на 20 грудня противник завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 65-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами інших типів із Брянська, Міллерово, Орла й Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях було збито 40 «Шахедів». Ще 20 БпЛА було локаційно втрачені.

Через дронову атаку уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Повітряні сили також прокоментували ракетний удар по Києву. Столиця була атакована п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23, які ворог запускав із Воронезької та Брянської областей. ППО зуміла знищити всі ракети. На жаль, уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці. Також є загиблі та поранені.

Нагадаємо, внаслідок роботи ППО уламки російських ракет впали у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах. Рятувальники виявили тіло одного загиблого на місці ворожих обстрілів. Поранення дістали дев’ятеро осіб, чотирьох довелося госпіталізувати.