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Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: ГСЧС

В Сумах ликвидировали пожар, вызванный ракетным ударом по инфраструктуре (ФОТО, ВИДЕО)

20 дек 2024, 15:50
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 грудня, завдали ракетного удару по інфраструктурі Сум.


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Пожежу оперативно ліквідували, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці швидко приборкали полум’я й запобігли його поширенню. Попередньо без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

Нагадаємо, росія вночі та вранці 20 грудня атакувала Україну ракетами ба безпілотниками різних типів.

Источник: Ракурс


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