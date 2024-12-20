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Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: ГСЧС
В Сумах ликвидировали пожар, вызванный ракетным ударом по инфраструктуре (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n202350-v-sumah-likvidirovali-pojar-vyzvannyy-raketnym-udarom-po-infrastrukture-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 грудня, завдали ракетного удару по інфраструктурі Сум.
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Пожежу оперативно ліквідували, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вогнеборці швидко приборкали полум’я й запобігли його поширенню. Попередньо без постраждалих, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, росія вночі та вранці 20 грудня атакувала Україну ракетами ба безпілотниками різних типів.
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