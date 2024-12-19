У Сіверськодонецьку окупанти зносять 30 багатоповерхівок — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n202311-u-siverskodonecku-okupanty-znosyat-30-bagatopoverhivok-ova.htmlРакурс
В окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині російські загарбники масово нищать докази власних воєнних злочинів.
Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Восени, під час демонтажу першої багатоповерхівки, вони не анонсували терміни і масштаби робіт. Про це росіяни почали казати лише учора". Тож, для початку у місті демонтують 30 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені загарбниками під час штурму міста навесні 2022 року, — вказано в повідомленні.
Щодо об'єктів, де роботи вже завершені, можна сказати, що на місці будинків не залишилося й фундаменту. Лише архівна документація, якщо вони її ще не знищили, — додали в ОВА.
Зазначається, що будинки, які зносять, визначала місцева окупаційна адміністрація.
Там заявили, що 30 багатоповерхівок — це лише перша черга. Далі загрожують продовжити, — розповіли в ОВА.
Водночас, за інформацією ОВА, жителів міста вже третю зиму не можуть забезпечити навіть опаленням.
У старих районах Сіверськодонецька тривають земляні роботи — ніби з монтажу системи теплопостачання. Щоправда, деякі ділянки перебувають в такому стані вже понад рік, — повідомили в ОВА.
Таким чином, опалення в зазначеній частині населеного пункту цієї зими не буде.
Значні проблеми спостерігаються і в будинках, наближених до котельні. Там опалення або відсутнє взагалі, або теплоносій має дуже низьку температуру, — додали в Луганській ОВА.