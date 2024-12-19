Рашисты оккупировали Северодонецк в 2022 году, фото: «Трибун»

https://racurs.ua/n202311-v-severodonecke-okkupanty-snosyat-30-mnogoetajek-ova.html

Ракурс

В окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині російські загарбники масово нищать докази власних воєнних злочинів.

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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Восени, під час демонтажу першої багатоповерхівки, вони не анонсували терміни і масштаби робіт. Про це росіяни почали казати лише учора". Тож, для початку у місті демонтують 30 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені загарбниками під час штурму міста навесні 2022 року, — вказано в повідомленні.

Щодо об'єктів, де роботи вже завершені, можна сказати, що на місці будинків не залишилося й фундаменту. Лише архівна документація, якщо вони її ще не знищили, — додали в ОВА.

Зазначається, що будинки, які зносять, визначала місцева окупаційна адміністрація.

Там заявили, що 30 багатоповерхівок — це лише перша черга. Далі загрожують продовжити, — розповіли в ОВА.

Водночас, за інформацією ОВА, жителів міста вже третю зиму не можуть забезпечити навіть опаленням.

У старих районах Сіверськодонецька тривають земляні роботи — ніби з монтажу системи теплопостачання. Щоправда, деякі ділянки перебувають в такому стані вже понад рік, — повідомили в ОВА.

Таким чином, опалення в зазначеній частині населеного пункту цієї зими не буде.